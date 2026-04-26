Camide telefonunu şarj etti! 100 TL bırakıp helallik istedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Bolu’da bir vatandaş, camide telefonunu şarj ettikten sonra dikkat çeken bir davranışa imza attı. Kullandığı elektrik için 100 lira bırakan kişi, yanına helallik isteyen bir not da ekledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde camide namaz kılarken telefonunu şarj eden kişi, 100 TL ile üzerine "Hakkınızı helal edin" yazılı not bıraktı.

CAMİDE DİKKAT ÇEKEN DAVRANIŞ

Mudurnu ilçesinin tarihi camilerinden Yıldırım Bayezid Camii'ne gelen kişi, namazını kılarken cep telefonunu da şarj etti.

PARA VE NOT BIRAKTI

Caminin elektriğini kullanan kişi, "Telefonumu şarj ettiğim için bıraktım. Hakkınızı helal edin" yazılı notla birlikte 100 TL bıraktı.

MÜEZZİN FARK ETTİ

Vatandaşın caminin içine bıraktığı para ve notu caminin müezzini Eyüp Acar fark etti.

