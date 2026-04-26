Haberler Yaşam Haberleri Camide telefonunu şarj etti! 100 TL bırakıp helallik istedi

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 15:49 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Bolu’da bir vatandaş, camide telefonunu şarj ettikten sonra dikkat çeken bir davranışa imza attı. Kullandığı elektrik için 100 lira bırakan kişi, yanına helallik isteyen bir not da ekledi.