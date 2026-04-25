Zehir tacirlerine geçit yok! 14 adrese eş zamanlı baskın: 13 tutuklama

Çankırı’da jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticaretine ağır darbe vuruldu. 14 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu kullandığı belirlenen 33 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.