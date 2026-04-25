Uşak’ta feci kaza! Motosiklet araziye devrildi: 1 ölü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Uşak’ın Sivaslı ilçesinde seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 32 yaşındaki Halil Yozgat’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza, Sivaslı ilçesine bağlı Evrenli Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Halil Yozgat (32) yönetimindeki 64 ADJ 780 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Halil Yozgat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yozgat'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.