Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kayseri’de silahlar çekildi: 2 kişi yaralandı

Kayseri Melikgazi’de bir parkta iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis şüpheliler için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Caddesi üzerinde bulunan bir parkta, iddiaya göre iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavgada B.E.S. ile G.T. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken; olayda yaralanan B.E.S. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, G.T. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıdı.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

