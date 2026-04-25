Kayseri’de silahlar çekildi: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 23:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Kayseri Melikgazi’de bir parkta iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis şüpheliler için çalışma başlattı.