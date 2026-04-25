Burdur'un Çavdır ilçesinde dün akşam yapılan kına eğlencesinden sonra evlerine gidip, bugünkü düğünlerine hazırlanan Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan (34), sabah saatlerinde banyoda ölü bulundu. Çiftin şofbendeki elektrik akımına kapıldığı ihtimali değerlendiriliyor.

Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde dün akşam kına eğlencesi yapan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, düğün sonrası oturacakları eve gitti. Çift, bugün, saat 09.30 sıralarında, yakınları tarafından evlerinin banyosunda hareketsiz halde bulundu.

ELEKTRİK AKIMI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Maral ile Özaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin evdeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

Maral ve Özaslan'ın banyoda şofbendeki elektrik akımına kapılıp yaşamlarını yitirdiği ihtimali değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.