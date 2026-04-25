AFAD paylaştı: Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz açıklarında gece saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı 8.58 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin konum bilgileri paylaşıldı.

Akdeniz'de gece saatlerinde meydana gelen deprem, resmi kurumların paylaştığı ilk verilerle kayıtlara geçti. Saat 22.49'da oluşan sarsıntının büyüklüğü 4.9 olarak ölçülürken, merkez üssü ve derinliğe ilişkin teknik bilgiler kamuoyuna duyuruldu.

AFAD (X)AFAD (X)

AKDENİZ'DE 4.9'LUK DEPREM MEYDANA GELDİ

Akdeniz açıklarında gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaştığı ilk bilgilere göre sarsıntı saat 22.49.54'te kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.

AAAA

DEPREMİN TEKNİK VERİLERİ

Aşağıdaki tabloda depreme ilişkin açıklanan ilk teknik bilgiler yer alıyor:

Başlık Bilgi
Büyüklük 4.9 (Mw)
Yer Akdeniz
Tarih 25 Nisan 2026
Saat 22:49:54 TSİ
Enlem 34.65361 N
Boylam 25.83917 E
Derinlik 8.58 km

AAAA

25 NİSAN 2026AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

22:49:544.9 (Mw) – Derinlik: 8.58 kmAkdeniz

22:26:242.4 – Derinlik: 5.84 kmAkdeniz

22:17:101.4 – Derinlik: 11.79 kmAndırın (Kahramanmaraş)

21:53:481.5 – Derinlik: 6.93 kmPalu (Elazığ)

21:44:401.6 – Derinlik: 7.0 kmDalaman (Muğla)

21:13:070.9 – Derinlik: 6.98 kmSındırgı (Balıkesir)

21:05:521.6 – Derinlik: 6.91 kmDalaman (Muğla)

20:58:341.1 – Derinlik: 8.13 kmSimav (Kütahya)

20:55:492.6 – Derinlik: 7.67 kmAkdeniz

20:43:332.2 – Derinlik: 16.25 kmAkdeniz, Kumluca (Antalya) açıkları

20:39:401.0 – Derinlik: 9.06 kmDoğanşehir (Malatya)

AAAA

20:31:121.0 – Derinlik: 6.99 kmÇameli (Denizli)

20:23:281.0 – Derinlik: 8.49 kmSındırgı (Balıkesir)

20:17:181.4 – Derinlik: 10.7 kmBozkurt (Denizli)

20:10:130.9 – Derinlik: 7.0 kmYeşilyurt (Malatya)

20:04:232.0 – Derinlik: 7.12 kmPasinler (Erzurum)

20:03:122.3 – Derinlik: 10.26 kmEge Denizi, Çeşme (İzmir) açıkları

19:44:011.1 – Derinlik: 6.43 kmPazarcık (Kahramanmaraş)

19:40:351.0 – Derinlik: 11.02 kmHisarcık (Kütahya)

19:39:311.0 – Derinlik: 11.39 kmHisarcık (Kütahya)

19:27:351.6 – Derinlik: 6.7 kmSimav (Kütahya)

