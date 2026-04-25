Adıyaman'da vahşet: Yavru kedi parçalanmış halde bulundu
Adıyaman’ın Besni ilçesinde apartman girişinde parçalanmış halde bulunan yavru kedi büyük tepki çekti. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlatırken, hayvana yönelik vahşetin faili ya da faillerinin tespiti için çalışma başlatıldı. Kedinin parçalarının detaylı incelenmek üzere belediye ekiplerine teslim edildiği bildirildi.
Adıyaman'da yaşanan olayda, bir apartmanın girişinde bulunan yavru kedinin parçalanmış halde görülmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.
Olay, Besni ilçesine bağlı Sugözü Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi. Deprem konutlarının bulunduğu alandaki bir apartmanın girişinde yavru kediyi parçalanmış halde bulan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme yaparken, kedi yavrusunun parçaları Besni Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirildi ve olay yerine gelen belediye görevlilerince alınarak incelenmek üzere götürüldü. Polis ekipleri, olayın kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak geniş çaplı soruşturma başlattı.