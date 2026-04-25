Adıyaman'da vahşet: Yavru kedi parçalanmış halde bulundu

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 22:04 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Adıyaman’ın Besni ilçesinde apartman girişinde parçalanmış halde bulunan yavru kedi büyük tepki çekti. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlatırken, hayvana yönelik vahşetin faili ya da faillerinin tespiti için çalışma başlatıldı. Kedinin parçalarının detaylı incelenmek üzere belediye ekiplerine teslim edildiği bildirildi.