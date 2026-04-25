106 yıllık Karaköy Palas yeniden hayat buldu

İstanbul'un kültür-sanat hayatına yeni bir soluk kazandıran Karaköy Palas, uzun yıllar farklı işlevlerle kullanılan bir yapıdan çağdaş üretim ve etkileşim alanına dönüştürülerek yeniden kapılarını açtı. Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından hayata geçirilen dönüşümle birlikte 106 yıllık yapı, sanatçılar ve sanatseverler için yeni bir buluşma noktası olarak konumlandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen program, KÜME Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren'in ev sahipliğinde düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İskender Pala ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da programda yer aldı.



Açılışta, ArtıKÜME 2025 seçkisi ile vakfın veri temelli kültürel bellek çalışması olan ODAK projesi ve "ODAK 2025" basılı seçkisinin tanıtımı yapıldı. KÜME tarafından organize edilen program farklı disiplinlerden sanat üretimlerini bir araya getiren kapsamlı bir içerikle gerçekleştirildi.



KÜLTÜR VARLIKLARIMIZI HAYATA DAHİL ETME ÖNCELİĞİ İLE HAREKET EDİYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada Karaköy Palas'ın yeniden işlevlendirilmesinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bakanlık olarak, kültür varlıklarımızın restorasyonuna gösterdiğimiz hassasiyet sadece onarmakla sınırlı kalmayıp işlevsellik kazandırmak suretiyle daima hayata dâhil etme, şehre ve insana hizmet sunma önceliğinde şekillenmektedir."



SANAT MİLLî BELLİĞİN EN GÜÇLÜ TAŞIYICILARINDAN BİRİ

Bir milletin tarihî ve kültürel belleğinin farklı alanlarda kayıt altına alındığını belirten Ersoy, sanatın bu belleğin en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu vurguladı. Sanatın; toplumun birikimini, yaşanmışlıklarını ve değerlerini yansıtan güçlü bir alan olduğunu ifade eden Ersoy, gelenekselden çağdaşa uzanan üretimlerin köklerden beslendiğini dile getirdi.



Bakan Ersoy şunları söyledi: "Bir milletin hayat birikiminin, algı ve anlayışlarının, yaşanmışlıkların yansımasını sanatta görmek mümkündür. Ve bu öylesine zengin bir yansımadır ki halk söylencelerimizden türkülerimize, el sanatlarımızdan edebiyatımıza bunu güçlü bir şekilde tecrübe ediyoruz."