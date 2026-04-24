Samsun’da tomruk yüklü kamyon alev aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde tomruk yüklü bir kamyonun dorse lastiğinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Sürücünün dikkati ve ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Olay, Sinop-Samsun kara yolu üzerindeki Bedeş mevkisinde meydana geldi. Anıl Mehmet C. (31) idaresindeki 57 EF 866 plakalı tomruk yüklü kamyonun dorse lastiği seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek dorsenin diğer bölümlerine sıçrayan alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın, tomrukların tamamına ve çekici kısmına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.