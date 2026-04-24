Kırmızı bültenle aranan Hintli baron Beylikdüzü'nde yakalandı

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 23:45 Son Güncelleme: 24 Nisan 2026 23:46 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadelede dev bir başarıya daha imza atıldı. Hindistan tarafından "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle her yerde aranan 61 yaşındaki Salim Dola, İstanbul Narkotik ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla Beylikdüzü’ndeki gizli sığınağında kıskıvrak yakalandı. Milyonlarca Hint Rupisi ve tonlarca zehrin sevk emrini İstanbul’dan verdiği belirlenen baronun yakalanma anları, uyuşturucu şebekesine vurulan en büyük darbelerden biri olarak kayıtlara geçti.