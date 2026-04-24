Bursa'da baltalı ve sopalı saldırı: 4 kişi hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetliler arasında kavga çıktı. Gece saatlerinde yaşanan olayda taraflar balta ve sopalarla birbirlerine saldırırken, 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saat 23.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetliler arasında kavga çıktı. Sarıpınar Mahallesi'nde iddiaya Yasin D. (29) ve Özgür S. (40), arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumet nedeniyle daha önce mahkemelik oldu. Dava devam ederken İstanbul'da yaşayan Yasin D., üvey babası Mustafa S. (54) ile birlikte Sarıpınar Mahallesine gelip, geçmiş davada Özgür S. lehine şahitlik yapan Yüksel C. (39) ile tartıştı.



KAVGADA 4 YARALI

Taraflar arasındaki tartışma yakınlarının da katılmasıyla baltalı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Yasin D. (29), Mustafa S. (54), Osman C. (68) ve Yüksel C. (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yasin D. ile Mustafa S. İnegöl Devlet Hastanesi'ne, Osman C. ile Yüksel C. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.