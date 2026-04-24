Ankara'da dehşet dolu anlar! Ot toplarken köpekler saldırdı
Ankara’nın Ayaş ilçesinde yaprak toplamak için araziye çıkan 68 yaşındaki Hava Soysal, 8 köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca köpeklerle mücadele eden ve ağır yaralanan talihsiz kadın, "Muhtar gelmeseydi beni yiyeceklerdi, öleceğim dedim" sözleriyle dehşet anlarını anlattı.
Ayaş ilçesine bağlı Başbereket Köyü, kan donduran bir köpek saldırısına sahne oldu.
Evinin yakınındaki arazide yaprak toplamak isteyen Hava Soysal (68), ekinlerin arasında yatan köpek sürüsünün bir anda hedefi oldu.
"SESİM KALMADI, ÇOK BAĞIRDIM"
Etrafını saran 8 köpekten kaçamayan yaşlı kadın; kollarından, bacaklarından, başından ve yüzünden defalarca ısırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Soysal, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle dile getirdi:
"Bir baktım ki köpekler ekinin içinde yatıyorlar, birden hücum ettiler. Küçükler çorabımı çekiyor, biri kolumu ısırıyor, diğeri saçımdan tuttu. Çok bağırdım, sesim kalmadı ama kaçamadım. Muhtar gelmeseydi benim işim bittiydi. Ya beni yerler ya ölüm gider buradan dedim."
KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Çığlıkları duyan bir komşusunun muhtara haber vermesiyle olay yerine ulaşıldı. Köy Muhtarı Mehmet Barış, olay yerine geldiğinde gördüğü manzarayı, "Durumu çok kötüydü, kanamaları vardı, yaraları tamamen açıktı" sözleriyle özetledi.