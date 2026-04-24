Ankara'da dehşet dolu anlar! Ot toplarken köpekler saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ankara'da dehşet dolu anlar! Ot toplarken köpekler saldırdı

Ankara’nın Ayaş ilçesinde yaprak toplamak için araziye çıkan 68 yaşındaki Hava Soysal, 8 köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca köpeklerle mücadele eden ve ağır yaralanan talihsiz kadın, "Muhtar gelmeseydi beni yiyeceklerdi, öleceğim dedim" sözleriyle dehşet anlarını anlattı.

Ayaş ilçesine bağlı Başbereket Köyü, kan donduran bir köpek saldırısına sahne oldu.

ANKARA'DA DEHŞET! OT TOPLARKEN KÖPEKLER SALDIRDI

Evinin yakınındaki arazide yaprak toplamak isteyen Hava Soysal (68), ekinlerin arasında yatan köpek sürüsünün bir anda hedefi oldu.

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadınKöpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın

"SESİM KALMADI, ÇOK BAĞIRDIM"

Etrafını saran 8 köpekten kaçamayan yaşlı kadın; kollarından, bacaklarından, başından ve yüzünden defalarca ısırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Soysal, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle dile getirdi:

"Bir baktım ki köpekler ekinin içinde yatıyorlar, birden hücum ettiler. Küçükler çorabımı çekiyor, biri kolumu ısırıyor, diğeri saçımdan tuttu. Çok bağırdım, sesim kalmadı ama kaçamadım. Muhtar gelmeseydi benim işim bittiydi. Ya beni yerler ya ölüm gider buradan dedim."

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Çığlıkları duyan bir komşusunun muhtara haber vermesiyle olay yerine ulaşıldı. Köy Muhtarı Mehmet Barış, olay yerine geldiğinde gördüğü manzarayı, "Durumu çok kötüydü, kanamaları vardı, yaraları tamamen açıktı" sözleriyle özetledi.

"SOKAK KÖPEĞİ DEĞİL, SAHİBİNE SAHİP ÇIKIN"

Hava Soysal'ın kızı Funda Bayram ise annesinin bacağında ve vücudunda çok ağır hasarlar oluştuğunu belirterek tepki gösterdi. Saldıran köpeklerin sahipsiz olmadığını iddia eden Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Sokak köpeği değil, hayvancılık yapan akrabalarımızın köpekleri. Neden köpeklerine sahip çıkmıyorlar? Annemin bacağını her açtıklarında kanlar akıyor. Ne hakları var bunu yaşatmaya?"

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadınKöpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMEYECEK

Günler süren hastane tedavisinin ardından taburcu olan ancak tedavisi evde devam eden Hava Soysal, sorumlular hakkında şikayetçi olduğunu vurguladı. Saldırgan köpek sürüsü ise toplanarak karantinaya alındı.

