11 yıl hapis cezalı firari hükümlü JASAT’tan kaçamadı

Iğdır’da JASAT ekiplerince yapılan çalışmada, “Basit Yaralama” ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.P. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemler sonrası tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu, "Basit Yaralama" ve "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Bulundurma" suçlarından aranan ve hakkında toplam 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.P. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan B.P., Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi.