Taziye dönüşü facia: 10 aylık Yamaç bebek TIR’ın altında can verdi

Kaza, saat 14.00 sıralarında Boğazköy mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Nihat Ö. yönetimindeki otomobil, kavşağa girdiği sırada E.B. idaresindeki TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında bulunan 10 aylık Yamaç Özarslan, aracın kapısının açılması sonucu yola savruldu ve TIR'ın altında kaldı.

YAMAÇ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile bebeğin anne, baba ve dedesi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.