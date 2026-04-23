Şırnak’ta 23 Nisan kabusa döndü: Akrabalar çocukların olduğu araca saldırdı

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Yağmurca köyünde akrabalar arasında çıkan kavga dehşete dönüştü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak üzere yola çıkan öğrencilerin bulunduğu servis aracı, iddiaya göre, akrabalar tarafından taşlı saldırıya uğradı. Olayda çocuklar ve öğretmenler büyük korku yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, taşımalı eğitim kapsamında öğrencileri kutlama alanına götüren ve sürücülüğünü İ.Y.'nin yaptığı servis aracı, akrabaları olduğu öğrenilen N.Y., R.Y. ve Ö.Y.'nin taşlı saldırısına maruz kaldı. Saldırı sırasında araçta bulunan çocuklar panik içinde çığlık atarken, öğretmenler öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan saldırının ardından servis şoförü İ.Y., eşine ait ruhsatlı pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştiren N.Y., R.Y. ve Ö.Y.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, servis şoförü İ.Y. ile olayın diğer tarafı olan N.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, olay anında servis içerisinde bulunan çocuklar ve öğretmenlerin yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların korku dolu çığlıkları ve servis aracının hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.