Kayseri'de feci ölüm! Traktörün şaft miline sıkışarak can verdi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bahçesinde çapa yapan 60 yaşındaki Bekir Bolat, kullandığı traktörün şaft miline sıkışarak feci şekilde can verdi.
Olay, Yahyalı ilçesi Çubuklu Mahallesi Tozluk mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Bekir Bolat, bahçede traktörle çapa yaptığı sırada traktörün şaft miline sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde, Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bolat'ın cenazesi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.