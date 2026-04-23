CANLI YAYIN

Kayseri'de feci ölüm! Traktörün şaft miline sıkışarak can verdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kayseri'de feci ölüm! Traktörün şaft miline sıkışarak can verdi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bahçesinde çapa yapan 60 yaşındaki Bekir Bolat, kullandığı traktörün şaft miline sıkışarak feci şekilde can verdi.

Olay, Yahyalı ilçesi Çubuklu Mahallesi Tozluk mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Bekir Bolat, bahçede traktörle çapa yaptığı sırada traktörün şaft miline sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde, Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bolat'ın cenazesi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Bekir Bolat (DHA)

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın