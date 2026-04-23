Bursa'da yangın: Genç adam yalnız yaşadığı evde yanarak can verdi

Edinilen bilgiye göre, olay Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak'ta gece saat 02.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Onur Özlem'in (30) oturduğu evin 2. katında elektrik kontağından yangın çıktı.

UYKUDAYKEN HAYATINI KAYBETTİ

Yangın çıktığı sırada uykuda olan şahıs, alevlerin arasından çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Yangının söndürülmesinin ardından Onur Özlem'in cesedine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.