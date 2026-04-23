Haberler Yaşam Haberleri Akran zorbalığı dehşeti yaşattı 15 yaşındaki çocuk muştayla öldüresiye dövüldü

Akran zorbalığı dehşeti yaşattı 15 yaşındaki çocuk muştayla öldüresiye dövüldü

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 11:41 Son Güncelleme: 23 Nisan 2026 11:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

İstanbul Esenyurt’ta akran zorbalığı yine bir çocuğu hastanelik etti. 15 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki başka bir çocuğa "Bana şaka yapma" dediği için muştalı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk gözünü kaybetme tehlikesiyle ameliyata alınırken, kulağından alınan kıkırdakla çene ve elmacık kemiği ameliyatı da yapıldığı öğrenildi.