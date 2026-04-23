24 ilde 'uyuşturucu kullanımına özendiren' paylaşım yapanlara operasyon
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Adana merkezli 24 ilde sanal medya üzerinden 'uyuşturucu kullanımına özendirici' içerik paylaştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 16'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
24 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON
Ekiplerin sanal medya üzerinden yaptığı incelemede, 'uyuşturucu kullanımına özendirici' içerik paylaştıkları belirlenen şüphelilere yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
45 GÖZALTI, 16 TUTUKLAMA
Operasyonda 53 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 45'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.