Üsküdar’da kan donduran aile faciası!

Üsküdar'da aile içinde yaşanan tartışma dehşete dönüştü. Bir şahıs, anne ve babasını silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetti, polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Küçüksu Mahallesi Barbaros Paşa Caddesi üzerinde bulunan Güzel Sefakent Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, D.I. ile anne ve babası arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle D.I., annesi B.I. (67) ve babası H.I.'yı (67) silahla ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.

3'Ü DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemelerde D.I., B.I. ve H.I.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.