Sivas'ta korkutan kaza! Otomobil iki iş yerlerine çarpıp devrildi
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA | AA
Sivas'ta gece saatleri seyri halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu market ve kuruyemiş dükkanına çarptı. Araç ardından kaldırım üzerinden devrilirken sürücü şans eseri burnuy bile kanamadan kurtuldu. Olay yerinde kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sivas'ta gece yarısı Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen bir Y.E.D. yönetimindeki 58 ER 603 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki market ve kuruyemiş dükkanına çarptıktan sonra kaldırımda devrildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsü Y.E.D.'nin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Market ve kuruyemiş dükkanında hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.