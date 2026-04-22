Mutfak dolabında gizli 1 milyon kaçak makaron: 2 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada mutfak dolabına gizlenmiş özel bölmede 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iş yerinin mutfağındaki dolapta bulunan gizli bölmede 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesindeki iş yerinde arama yaptı. İş yerinin arka bölümünde bulunan mutfaktaki dolap içinde özel olarak yaptırılmış gizli bir bölme tespit edildi. Aramalarda; 1 milyon kaçak makaron, 16 bin 240 doldurulmuş makaron sigara, 29 paket gümrük kaçağı sigara, 22,5 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli, 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındı.