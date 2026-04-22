Milli iradenin sarsılmaz kalesi Sabah 41 yaşında!

Türkiye'nin modern basın tarihinde devrim niteliğinde adımlar atan, kurulduğu günden bu yana rotasını sadece milletin vicdanına göre belirleyen SABAH, 41'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor. 22 Nisan 1985'te yayın hayatına merhaba diyen SABAH, geride bıraktığı 41 yılda sadece bir gazete değil; vesayete, darbelere ve karanlık odaklara karşı milli iradenin sarsılmaz kalesi haline geldi.

Türk basınının büyük bir kısmı, devletin kılcal damarlarına kadar sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) baskısı altında sessizliğe bürünürken, bu karanlık ağın gerçek yüzünü ilk kez SABAH gün yüzüne çıkardı. 15 Temmuz'da yaşanan hain işgal girişimi, SABAH'ın yıllar boyu verdiği mücadelenin ne kadar hayati olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

MASKELERİ DÜŞÜRDÜ

SABAH, 2013 yılında başlayan ve bir çevre eylemi süsü verilerek devleti hedef alan Gezi Parkı kalkışmasının perde arkasındaki FETÖ parmağını belgeleriyle ortaya koydu.

Hemen ardından gelen 17-25 Aralık yargı darbe girişiminde ise Türkiye'nin stratejik projelerine ve milli hükümetine kurulan kumpası Türk basınında ilk duyuran mecra oldu. Erdoğan'ın "İnine gireceğiz" diyerek başlattığı istiklal mücadelesinde kalemini milletin emrine sundu.

Turkuvaz Medya çalışanları, kurşunların gölgesinde görevlerini sürdürerek demokrasiden yana tavır koydu.

Darbecilerin baskılarına rağmen, ertesi sabah "Milli İrade Tokadı" manşetiyle çıkarak halkın yazdığı demokrasi destanını ölümsüzleştirdi. O gece şehit olan 253 vatan evladının ve binlerce gazinin hatırasını ise bir onur nişanı olarak sayfalarında taşımaya devam ediyor.

MAZLUMLARIN KÜRESEL SESİ

Sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlumların sesi olan SABAH, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım karşısında en sert manşetleri atmayı sürdürdü. Batılı medyanın sessizliğe gömüldüğü bir dönemde, Filistin'in haklı direnişini ve siyonist zulmü tarihe not düşmekten vazgeçmedi.

"SABAH SUSARSA TÜRKİYE SUSAR"

SABAH'ın bu dik duruşu, en büyük takdiri şehit ailelerinden gördü. Şehit babası Yahya Kemal Yiğit'in "SABAH susarsa Türkiye susar" sözleri, gazetenin adeta 41 yıllık misyonunun özeti oldu. SABAH, dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletin evi, demokrasinin kalesi olmaya devam edecek.

TAVİZSİZ MÜCADELE

SABAH'IN gazetecilik anlayışı, belediyelerdeki rüşvet ağlarını, resmi belgede sahtecilikle yürütülen yolsuzlukları ve imar usulsüzlüklerini tek tek raporladı. Görevini kötüye kullanan belediye başkanlarının ve bürokratların faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı.

VESAYETİN KARŞISINDA HALKIN YIKILMAZ KALESİ

YAYIN hayatına başladığı ilk günden itibaren rotasını milletin değerlerine göre belirleyen SABAH, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda sivil iradeyi hedef alan her türlü müdahaleye göğüs gerdi. Karanlık odaklarca hazırlanan kirli planları ve darbe senaryolarını belgeleriyle deşifre etti.