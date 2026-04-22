Mars’ta yaşam izi mi? NASA hiç bilinmeyen organik moleküller buldu

Mars'tan gelen yeni veriler, bilim dünyasında heyecan yarattı. Uzun yıllar süren analizlerin ardından, Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini araştıran en kapsamlı bulgulardan biri açıklandı. İncelenen bir kaya örneği, şimdiye kadar Mars'ta tespit edilen en çeşitli organik molekül koleksiyonunu barındırıyor.

Çalışmanın baş yazarı ve Curiosity astrobiyoloğu Amy Williams, AFP'ye yaptığı açıklamada bu deneyin benzersiz olduğunu vurguladı. Williams, elde edilen bulguların Mars'ta milyarlarca yıldır korunmuş "biyoloji öncesi kimyayı" ortaya çıkardığını ifade etti.

Curiosity, organik bileşikleri analiz edebilmek için TMAH adlı özel bir kimyasal kullandı. Bu yöntem, başka bir gezegende ilk kez denendi.

Kaynak: NASA

DNA'NIN ÖNCESİNE İŞARET EDEN YAPILAR

Keşifte öne çıkan bulgulardan biri, azot içeren halkasal bir molekül yapısı oldu. Bu tür yapılar, genetik bilginin temelini oluşturan DNA ve RNA'nın öncüsü kabul edilen kimyasal süreçlerle bağlantılı olabilir. Çalışmanın baş yazarı Amy Williams, bu keşfin önemine dikkat çekerek bu yapıların daha karmaşık moleküllerin oluşumunda rol oynayabileceğini ifade etti.

Bu gelişme, "Mars'ta yaşamın izleri var mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 2012 yılında Mars'taki Gale Krateri'ne iniş yapan Curiosity, o günden bu yana gezegenin geçmişte yaşama uygun olup olmadığını araştırıyor. Toplanan veriler, Mars'ın bir zamanlar göller ve akarsulara sahip olduğunu ve bugün kurumuş olan yüzeyin geçmişte çok daha farklı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

MİLYARLARCA YIL DAYANAN KİMYASAL İZLER

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise bu moleküllerin korunmuş olması. Mars yüzeyi yoğun radyasyona maruz kalmasına rağmen organik bileşiklerin kaya içinde milyarlarca yıl boyunca bozulmadan kalabildiği anlaşıldı.

Bu durum, gezegenin geçmişine dair kimyasal izlerin hala incelenebilir olduğunu gösteriyor.