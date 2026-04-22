Mars’ta yaşam izi mi? NASA hiç bilinmeyen organik moleküller buldu

NASA’nın Curiosity aracıyla analiz edilen bir kaya örneğinde, Mars’ta şimdiye dek görülen en çeşitli organik molekül grubu tespit edildi. Nature Communications’ta yayımlanan çalışmaya göre yedi yeni molekül ilk kez tanımlandı; bulgular gezegenin geçmişte yaşama elverişli olabileceğini gösteriyor.

Mars'tan gelen yeni veriler, bilim dünyasında heyecan yarattı. Uzun yıllar süren analizlerin ardından, Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini araştıran en kapsamlı bulgulardan biri açıklandı. İncelenen bir kaya örneği, şimdiye kadar Mars'ta tespit edilen en çeşitli organik molekül koleksiyonunu barındırıyor.

MARS'TA İLK: BAŞKA GEZEGENDE HİÇ YAPIŞMAMIŞ DENEY

Curiosity, organik bileşikleri analiz edebilmek için TMAH adlı özel bir kimyasal kullandı. Bu yöntem, başka bir gezegende ilk kez denendi.

Çalışmanın baş yazarı ve Curiosity astrobiyoloğu Amy Williams, AFP'ye yaptığı açıklamada bu deneyin benzersiz olduğunu vurguladı. Williams, elde edilen bulguların Mars'ta milyarlarca yıldır korunmuş "biyoloji öncesi kimyayı" ortaya çıkardığını ifade etti.

DNA'NIN ÖNCESİNE İŞARET EDEN YAPILAR

Keşifte öne çıkan bulgulardan biri, azot içeren halkasal bir molekül yapısı oldu. Bu tür yapılar, genetik bilginin temelini oluşturan DNA ve RNA'nın öncüsü kabul edilen kimyasal süreçlerle bağlantılı olabilir. Çalışmanın baş yazarı Amy Williams, bu keşfin önemine dikkat çekerek bu yapıların daha karmaşık moleküllerin oluşumunda rol oynayabileceğini ifade etti.

Bu gelişme, "Mars'ta yaşamın izleri var mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 2012 yılında Mars'taki Gale Krateri'ne iniş yapan Curiosity, o günden bu yana gezegenin geçmişte yaşama uygun olup olmadığını araştırıyor. Toplanan veriler, Mars'ın bir zamanlar göller ve akarsulara sahip olduğunu ve bugün kurumuş olan yüzeyin geçmişte çok daha farklı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

MİLYARLARCA YIL DAYANAN KİMYASAL İZLER

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise bu moleküllerin korunmuş olması. Mars yüzeyi yoğun radyasyona maruz kalmasına rağmen organik bileşiklerin kaya içinde milyarlarca yıl boyunca bozulmadan kalabildiği anlaşıldı.

Bu durum, gezegenin geçmişine dair kimyasal izlerin hala incelenebilir olduğunu gösteriyor.

ESKİ BİR GÖL, YENİ BİR SIR: ÖRNEK NEREDEN GELDİ?

İncelenen "Mary Anning 3" adlı kaya, Mars'taki Sharp Dağı'ndan alındı. Bu bölge, milyarlarca yıl önce göller ve akarsularla kaplıydı. Zamanla kuruyan bu alan, organik molekülleri koruma açısından kritik rol oynayan kil mineralleriyle zenginleşti. Bu nedenle bilim insanları bu bölgeyi adeta doğal bir arşiv olarak görüyor.

MARS'TA LABORATUVAR: SAM SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Analizler, Curiosity üzerinde bulunan "Sample Analysis at Mars (SAM)" adlı gelişmiş mini laboratuvar ile yapıldı. Sistem, kaya örneklerini ısıtarak açığa çıkan gazları inceliyor ve kimyasal bileşimi ortaya çıkarıyor.

Ayrıca "ıslak kimya" yöntemiyle özel çözücüler kullanılarak daha büyük moleküller parçalanıyor. Bu teknik sayesinde normalde tespit edilmesi zor olan bileşikler de analiz edilebiliyor. Mary Anning 3 örneği, güçlü bir çözücü olan TMAH ile analiz edilen ilk Mars örneği olarak kayda geçti.

METEORİTLERLE BAĞLANTI KURULDU

Araştırmacılar, Mars'ta bulunan bazı moleküllerin meteoritlerle taşınmış olabileceğini belirtiyor. Amy Williams'a göre Mars'a düşen bu maddeler Dünya'ya ulaşanlarla aynı kökene sahip olabilir. Bu da Dünya'daki yaşamın yapı taşlarının uzaydan gelmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

GELECEK GÖREVLER İÇİN BÜYÜK ADIM

Yeni çalışma, gelecekteki uzay görevleri için önemli bir referans niteliği taşıyor. Curiosity'nin kullandığı TMAH yöntemi, diğer görevlerde de kullanılacak. Avrupa Uzay Ajansı'nın Rosalind Franklin gezgini, bu kimyasalı Mars'a taşıyacak. Daha derine inebilen sondaj sistemi sayesinde, yüzeyin altındaki daha iyi korunmuş örneklerin incelenmesi hedefleniyor.

Ayrıca NASA'nın Dragonfly görevi kapsamında geliştirilen araç da Satürn'ün uydusu Titan'da benzer analizler yapacak. Her iki görevin de 2028 civarında fırlatılması planlanıyor.

