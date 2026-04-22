Küçük kalplerden büyük ders! Düşen oyuncaklar çocukların oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Küçük kalplerden büyük ders! Düşen oyuncaklar çocukların oldu

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hem çocukları sevindirmek hem de toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yaratıcı bir etkinliğe imza attı. Kent merkezinde düzenlenen "iyilik" temalı senaryo, renkli görüntülere sahne oldu.

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplumsal farkındalık yaratmak ve çocuklara oyuncaklar hediye etmek için ilginç bir çalışma yaptı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personeli kent merkezinde kucak dolusu oyuncakla yürürken yolda gördüğü çocuklardan birinin yanından geçerken oyuncaklardan birini yere düşürdü.

Çocuklar ise yerde gördükleri oyuncakları alıp sahibine teslim etti. Oyuncakları geri getiren çocuklara oyuncak hediye edildi. Oyuncakları alan çocukların yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı.

Çocuklara oyuncakların yanı sıra toplar, boyama kitapları ve çeşitli oyuncaklar armağan edildi.

