İzmir’de zincirleme kaza: Ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kaza, saat 12.00 sıralarında Balabanlı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Balabanlı'dan Ödemiş yönüne seyreden ve sürücüsü ilk etapta belirlenemeyen 35 AF 3099 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mustafa Ulaş yönetimindeki 35 KBJ 54 ve Y.G. idaresindeki 09 APM 775 plakalı araçlara çarptı. Kazada Mustafa Ulaş olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan A.P. (50), Y.G. ve E.K. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ödemiş'te karşı yönden gelen araçlara çarpan bir otomobilin neden olduğu kazada can kaybı artarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 araç birbirine girdi. Olayda 2 kişi öldü (Fotoğraf: DHA)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Puslu (50), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Puslu'nun, 10 yıl önce başka bir trafik kazasında oğlunu kaybettiği öğrenildi. Öte yandan kazaya sebep olduğu iddia edilen E.K.'nin olay yerinden ayrıldıktan sonra kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği ve tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.