Eskişehir'de sürücü direksiyon başında fenalaştı: Araç alev alev yanmaya başladı

Olay, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde ilerleyen 26 SL 025 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah E. (69) direksiyon başında henüz bilinmeyen sebeple fenalaştı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Mustafa Ö. idaresindeki CT 29 BDR yabancı plakalı araca arkadan çarptı.

MOTOR BÖLÜMÜNDEN YANMAYA BAŞLADI

Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere de çarpan araç, Bursa polis çevirme noktasına 5 metre kala motor bölümünden tutuşarak yanmaya başladı. Çevredekiler tarafından yanan araçtan çıkarılan Abdullah E. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdullah E.'nin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Yanan araç ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldükten sonra çekici yardımıyla bulunduğu noktadan kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.