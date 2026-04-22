Eskişehir'de parkta bulunan bir çocuk, kendi yaşıtları tarafından akran zorbalığına uğrayarak darp edildi. Dehşet anları aynı gruptan kimliği belirsiz biri tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Göztepe Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda önceki akşam 18.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, parkta bulunan bir çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşıtları olan bir grup tarafından darp edilerek akran zorbalığına maruz kaldı.

ZORLA ÖZÜR DİLETTİLER

Gruptan birinin darp edilen çocuğa "Özür dile" diye bağırması üzerine çocuk, "Özür diliyorum" dedi. Zorbalığa maruz kalan çocuğun darp edildiği anlar ise gruptan kimliği bilinmeyen biri tarafından kayda alınarak çeşitli sosyal medya platformlarında yayınlandı.



Öte yandan sürekli bir şekilde güvenlik kameraları tarafından izlenen parkta bu olaya hiçbir güvenlik görevlisinin müdahale etmediği belirlendi.