AFAD duyurdu: Ağrı'da 4.3'lük deprem meydana geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
AFAD duyurdu: Ağrı'da 4.3'lük deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, Ağrı’nın Patnos ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 13,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 22 Nisan 2026 tarihinde saat 17:17'de bir deprem meydana geldi. Yapılan ölçümlerde depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi. Resmi açıklamada, sarsıntının yerin 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine de yer verildi

AFAD (X)AFAD (X)

DEPREMİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Resmi verilere göre sarsıntının merkez üssü Patnos olarak belirlenirken depremin yerin 13.43 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Bilgi Detay
Büyüklük 4.3 (Mw)
Yer Patnos (Ağrı)
Tarih 22 Nisan 2026
Saat 17:17:01 TSİ
Enlem 39.02417 N
Boylam 42.82167 E
Derinlik 13.43 km

22 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

17:17 – Patnos (Ağrı): 4.3 büyüklüğünde, 13.43 km derinlikte

17:13 – Türkoğlu (Kahramanmaraş): 1.2 büyüklüğünde

16:33 – Kiğı (Bingöl): 1.4 büyüklüğünde

16:18 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla): 2.0 büyüklüğünde

16:17 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla): 2.2 büyüklüğünde

16:12 – Ege Denizi, Midilli Adası açıkları (Balıkesir – Ayvalık): 2.3 büyüklüğünde

16:08 – Göksun (Kahramanmaraş): 1.6 büyüklüğünde

16:01 – Kozan (Adana): 1.8 büyüklüğünde

15:58 – Aslanapa (Kütahya): 1.1 büyüklüğünde

15:30 – Çelikhan (Adıyaman): 1.1 büyüklüğünde

15:04 – Akhisar (Manisa): 1.1 büyüklüğünde

14:57 – Sındırgı (Balıkesir): 1.2 büyüklüğünde

14:43 – Merkez (Bolu): 1.2 büyüklüğünde

14:41 – Darende (Malatya): 1.9 büyüklüğünde

14:34 – Tefenni (Burdur): 1.4 büyüklüğünde

14:26 – Darende (Malatya): 1.5 büyüklüğünde

14:08 – Gelibolu (Çanakkale): 1.5 büyüklüğünde

13:50 – Eğirdir Gölü, Yalvaç (Isparta): 1.2 büyüklüğünde

13:37 – Acıpayam (Denizli): 0.9 büyüklüğünde

13:19 – Simav (Kütahya): 2.1 büyüklüğünde

12:59 – Bigadiç (Balıkesir): 1.6 büyüklüğünde

