AFAD duyurdu: Ağrı'da 4.3'lük deprem meydana geldi
AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 22 Nisan 2026 tarihinde saat 17:17'de bir deprem meydana geldi. Yapılan ölçümlerde depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi. Resmi açıklamada, sarsıntının yerin 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine de yer verildi
DEPREMİN DETAYLARI PAYLAŞILDI
|Bilgi
|Detay
|Büyüklük
|4.3 (Mw)
|Yer
|Patnos (Ağrı)
|Tarih
|22 Nisan 2026
|Saat
|17:17:01 TSİ
|Enlem
|39.02417 N
|Boylam
|42.82167 E
|Derinlik
|13.43 km
22 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ
17:17 – Patnos (Ağrı): 4.3 büyüklüğünde, 13.43 km derinlikte
17:13 – Türkoğlu (Kahramanmaraş): 1.2 büyüklüğünde
16:33 – Kiğı (Bingöl): 1.4 büyüklüğünde
16:18 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla): 2.0 büyüklüğünde
16:17 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla): 2.2 büyüklüğünde
16:12 – Ege Denizi, Midilli Adası açıkları (Balıkesir – Ayvalık): 2.3 büyüklüğünde
16:08 – Göksun (Kahramanmaraş): 1.6 büyüklüğünde
16:01 – Kozan (Adana): 1.8 büyüklüğünde
15:58 – Aslanapa (Kütahya): 1.1 büyüklüğünde
15:30 – Çelikhan (Adıyaman): 1.1 büyüklüğünde
15:04 – Akhisar (Manisa): 1.1 büyüklüğünde
14:57 – Sındırgı (Balıkesir): 1.2 büyüklüğünde
14:43 – Merkez (Bolu): 1.2 büyüklüğünde
14:41 – Darende (Malatya): 1.9 büyüklüğünde
14:34 – Tefenni (Burdur): 1.4 büyüklüğünde
14:26 – Darende (Malatya): 1.5 büyüklüğünde
14:08 – Gelibolu (Çanakkale): 1.5 büyüklüğünde
13:50 – Eğirdir Gölü, Yalvaç (Isparta): 1.2 büyüklüğünde
13:37 – Acıpayam (Denizli): 0.9 büyüklüğünde
13:19 – Simav (Kütahya): 2.1 büyüklüğünde
12:59 – Bigadiç (Balıkesir): 1.6 büyüklüğünde
Güncelleniyor...