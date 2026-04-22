AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 22 Nisan 2026 tarihinde saat 17:17'de bir deprem meydana geldi. Yapılan ölçümlerde depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi. Resmi açıklamada, sarsıntının yerin 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine de yer verildi