22 Nisan Çarşamba hava durumu: Kuvvetli yağışlar hangi illeri etkileyecek?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, Ege’nin büyük bölümü, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun geniş kesimi ile Karadeniz’in batı ve orta bölümlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Yer yer gök gürültülü sağanakların da görüleceği tahmin edilirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar geldi. 22 Nisan Çarşamba günü itibarıyla Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgesindeki bazı iller için "sarı kodlu" alarm verilirken, Doğu Anadolu bölgesi için çığ riski vurgusu yapıldı.

İşte bölge bölge beklenen hava durumu ve dikkat edilmesi gereken kritik detaylar:

22-23 Nisan tarihlerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı iller harita üzerinde tek tek işaretlendi. (Fotoğraf: İHA)

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Yağışların özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ile Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması isteniyor.

Öte yandan Muğla, Konya ve Karaman çevreleri yağış sisteminin dışında kalırken; Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde de sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Uzmanlar, özellikle kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda sıcaklık artışıyla birlikte kar erimelerinin tehlike oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerde vatandaşların dikkatli olması istendi. (Fotoğraf: İHA)

SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞÜYOR, DOĞUDA YÜKSELİYOR

Bölge Değişim Detay
Kuzeybatı ⬇️ 3–5°C Mevsim normallerinin altına düşecek
Doğu ⬆️ 2–4°C Mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Diğer Bölgeler ➖ Değişim yok Mevsim normalleri civarında seyredecek

RÜZGAR YER YER KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde rüzgarın zaman zaman 40 ila 60 km/saat hızla kuvvetli esebileceği tahmin ediliyor.

"SARI" KODLU UYARI: BAZI İLLER RİSK ALTINDA

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklentisi nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre;

  • İzmir'in kuzeyi
  • Manisa'nın batısı
  • Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri

ile

  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Yalova çevrelerinde

yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması istendi.

Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. (Fotoğraf: MGM)

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

Valilikten yapılan açıklamada, yağışların 22 Nisan Çarşamba günü özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Yağışlı sistemin perşembe sabah saatlerinde İstanbul'u terk edeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada ayrıca çarşamba günü sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği, cuma günü ise yeniden normaller seviyesine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

BACA GAZI ZEHİRLENMESİNE KARŞI UYARI

Yetkililer, akşam ve gece saatlerinde etkili olması beklenen güneyli rüzgarlar nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

23 Nisan'da yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava, kutlamaları etkileyebilir. (Fotoğraf: MGM)

23 NİSAN'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklıkların 6-10 derece, Ankara'da ise 5-10 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava Durumu
Çanakkale 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Edirne 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kırklareli 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Sakarya 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer kuvvetli sağanak

EGE

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
Denizli 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
İzmir 23°C Öğleden sonra yer yer kuvvetli sağanak
Manisa 24°C Öğleden sonra yer yer kuvvetli sağanak

22 Nisan yurt geneli hava durumu raporu saat 12:00-18:00 (Fotoğraf: MGM)

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Adana 23°C Kuzey kesimleri öğleden sonra sağanak
Antalya 21°C Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
Burdur 20°C Öğleden sonra sağanak
Hatay 21°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 17°C Öğleden sonra sağanak
Çankırı 16°C Öğleden sonra sağanak
Eskişehir 19°C Öğleden sonra sağanak
Konya 20°C Kuzey ve batı kesimlerde sağanak

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 12°C Yer yer kuvvetli sağanak
Düzce 13°C Yer yer kuvvetli sağanak
Kastamonu 11°C Yer yer kuvvetli sağanak
Zonguldak 11°C Yer yer kuvvetli sağanak

22 Nisan yurt geneli hava durumu raporu saat 18:00-24:00 (Fotoğraf: MGM)

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 19°C Öğleden sonra sağanak
Rize 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 12°C Aralıklı sağanak
Trabzon 13°C Öğleden sonra sağanak

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 13°C Parçalı ve çok bulutlu
Kars 13°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Van 12°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 20°C Öğleden sonra sağanak
Gaziantep 19°C Parçalı ve çok bulutlu
Siirt 19°C Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa 21°C Parçalı ve çok bulutlu
