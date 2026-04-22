22 Nisan Çarşamba hava durumu: Kuvvetli yağışlar hangi illeri etkileyecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, Ege’nin büyük bölümü, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun geniş kesimi ile Karadeniz’in batı ve orta bölümlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Yer yer gök gürültülü sağanakların da görüleceği tahmin edilirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar geldi. 22 Nisan Çarşamba günü itibarıyla Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgesindeki bazı iller için "sarı kodlu" alarm verilirken, Doğu Anadolu bölgesi için çığ riski vurgusu yapıldı.
İşte bölge bölge beklenen hava durumu ve dikkat edilmesi gereken kritik detaylar:
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER
Yağışların özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ile Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması isteniyor.
Öte yandan Muğla, Konya ve Karaman çevreleri yağış sisteminin dışında kalırken; Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde de sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Uzmanlar, özellikle kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda sıcaklık artışıyla birlikte kar erimelerinin tehlike oluşturabileceğine dikkat çekiyor.
SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞÜYOR, DOĞUDA YÜKSELİYOR
|Bölge
|Değişim
|Detay
|Kuzeybatı
|⬇️ 3–5°C
|Mevsim normallerinin altına düşecek
|Doğu
|⬆️ 2–4°C
|Mevsim normallerinin üzerine çıkacak
|Diğer Bölgeler
|➖ Değişim yok
|Mevsim normalleri civarında seyredecek
RÜZGAR YER YER KUVVETLİ ESECEK
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde rüzgarın zaman zaman 40 ila 60 km/saat hızla kuvvetli esebileceği tahmin ediliyor.
"SARI" KODLU UYARI: BAZI İLLER RİSK ALTINDA
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklentisi nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre;
- İzmir'in kuzeyi
- Manisa'nın batısı
- Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri
ile
- Kocaeli
- Sakarya
- Yalova çevrelerinde
yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması istendi.
İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI
Valilikten yapılan açıklamada, yağışların 22 Nisan Çarşamba günü özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Yağışlı sistemin perşembe sabah saatlerinde İstanbul'u terk edeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada ayrıca çarşamba günü sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği, cuma günü ise yeniden normaller seviyesine çıkmasının beklendiği ifade edildi.