22 Nisan Çarşamba hava durumu: Kuvvetli yağışlar hangi illeri etkileyecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar geldi. 22 Nisan Çarşamba günü itibarıyla Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgesindeki bazı iller için "sarı kodlu" alarm verilirken, Doğu Anadolu bölgesi için çığ riski vurgusu yapıldı.

İşte bölge bölge beklenen hava durumu ve dikkat edilmesi gereken kritik detaylar:

22-23 Nisan tarihlerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı iller harita üzerinde tek tek işaretlendi. (Fotoğraf: İHA)

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Yağışların özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ile Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması isteniyor.

Öte yandan Muğla, Konya ve Karaman çevreleri yağış sisteminin dışında kalırken; Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde de sağanak yağış geçişleri bekleniyor.