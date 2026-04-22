15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürmüşlerdi: 2 sanığa hapis cezası verildi

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ



Geçtiğimiz celse hazırlanan adli tıp raporu da dosyaya eklendi. Raporda, Toprak'ın boynuna aldığı yumruk darbesi sonrası beyin sapında hasar oluştuğu, bu hasara bağlı olarak anında beyin kanaması geçirdiği ve ölümün söz konusu darbeye bağlı gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca travmanın hayati merkezleri doğrudan etkilediği ve darbe ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi.



2 SANIĞA 7'ŞER YIL HAPİS



Savcılığın mütalaasında, atılan yumruğun öldürme kastıyla olmadığı yönünde değerlendirme yer aldı. Mahkeme heyeti, sanıklar S.Ş. ve E.Y. hakkında 'ağırlaştırılmış yaralama' suçundan ceza verdi. İki sanık, müşterek faillik kapsamında 7'şer yıl hapis cezası aldı. Kararın ardından tutuksuz sanık E.Y. de tutuklandı.



"MAHKEMENİN KARARININ DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"



Mahkemenin kararının doğru olmadığını belirten acılı ailenin avukatı Alper Coşkun, "Bizim ceza talebimiz, 'çocuğun kasten öldürülmesine yönelikti'. Zaten adli tıp raporunda da yumruk geldiği gibi beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü sabitti. Ama mahkemenin talebi neticesinde 'ağırlaştırılmış yaralama' cezası verildi. İstinafa zaten dosyayı götüreceğiz. Mahkemenin kararının doğru olduğunu ve insanları rahatlattığını düşünmüyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra üst mahkeme için hukuki başvurularımızı yapacağız. Doğrudan bir yumruğun ölüme neden olmasını 'kasten öldürme' olduğunu düşünüyorum. Yargıtay'ın da böyle birçok iştiraki var. Çocukların yaş durumundan dolayı yaş indirimi olacağı belliydi. Şu anda müşterek faillik olarak 7'şer yıl aldılar. Bu cezaların arttırılması için biz de gerekli başvuruları yapacağız" ifadelerini kullandı.