Valilik ve MGM'den ortak uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara başta olmak üzere birçok bölgede yağış beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış ve çığ riski uyarısı yapıldı. İstanbul’da ise akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışın çarşamba günü yer yer etkisini artırması öngörülüyor.

Yapılan tahminlere göre Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, ani su baskını, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

DOĞU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda erimeye bağlı risklerin arttığına dikkat çekilirken, bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji verilerine göre birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak. (Fotoğraf: İHA)

SICAKLIKLAR KISA SÜRELİ ARTACAK

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Ancak bu artışın kalıcı olmayacağı, özellikle yağışla birlikte bazı bölgelerde yeniden düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

  • Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara'da zaman zaman kuzeyden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ AKŞAM BAŞLIYOR

İstanbul Valiliği, kent genelinde bu akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkili olacağını duyurdu. Açıklamaya göre yağışın çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • Yağışlı havanın perşembe sabah saatlerinde kenti terk edeceği tahmin ediliyor.

21-27 Nisan hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

SICAKLIK DÜŞECEK, BACA GAZI UYARISI YAPILDI

Valilik, çarşamba günü sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceğini, cuma günü ise yeniden normale döneceğini bildirdi.

Öte yandan özellikle akşam ve gece saatlerinde etkili olması beklenen güneyli rüzgarlar nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

YAĞIŞ ALANI GENİŞLEYECEK

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre salı günü doğu bölgelerde etkili olan yağışlar, kuzeybatıdan giriş yapan yeni sistemle birlikte genişleyecek.

Çarşamba günü yağışlı hava;

  • Marmara
  • Ege
  • Batı Akdeniz
  • İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu
  • Batı ve Orta Karadeniz
  • Doğu Anadolu'nun batısı

başta olmak üzere geniş bir alana yayılacak. Perşembe günü ise yağışların ülkenin büyük bölümünde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

21 Nisan Salı günü saat 12:00-18:00 arası Türkiye geneli hava durumu haritası (Fotoğraf: MGM)

UYARI: ANİ HAVA DEĞİŞİMİNE DİKKAT

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor. Yerel kuvvetli yağış, çığ riski ve rüzgar kaynaklı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapılıyor.

TÜRKİYE GENELİ BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Bölge Genel Durum Öne Çıkan İller ve Hava
Marmara Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Gece Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nde kuvvetli İstanbul 20°C (akşam yağışlı), Edirne 23°C (kuvvetli yağış), Çanakkale 22°C, Sakarya 23°C
Ege Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevresi öğle saatlerinde yağışlı İzmir 25°C, Denizli 24°C, Muğla 21°C, Afyon 18°C
Akdeniz Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Antalya 22°C, Adana 23°C, Hatay 20°C, Burdur 21°C
İç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevresi yağışlı Ankara 17°C, Eskişehir 20°C (öğle yağışlı), Konya 18°C, Kayseri 17°C
Batı Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak Bolu 18°C, Düzce 22°C (akşam yağışlı), Zonguldak 16°C, Kastamonu 17°C
Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Artvin iç kesimleri yağışlı, çığ riski var Samsun 18°C (gece yağışlı), Trabzon 14°C, Rize 15°C, Amasya 21°C
Doğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağışlı, çığ ve kar erimesi riski Erzurum 11°C (yağışlı), Kars 11°C (yağışlı), Van 10°C (sağanak), Malatya 18°C
Güneydoğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü yağışlı Diyarbakır 18°C (yağışlı), Siirt 14°C (yağışlı), Gaziantep 18°C, Şanlıurfa 20°C

21 Nisan Salı günü saat 18:00-24:00 arası Türkiye geneli hava durumu haritası (Fotoğraf: MGM)

