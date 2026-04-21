Valilik ve MGM'den ortak uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara başta olmak üzere birçok bölgede yağış beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış ve çığ riski uyarısı yapıldı. İstanbul’da ise akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışın çarşamba günü yer yer etkisini artırması öngörülüyor.

Yapılan tahminlere göre Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani su baskını, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

DOĞU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda erimeye bağlı risklerin arttığına dikkat çekilirken, bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olması istendi. SICAKLIKLAR KISA SÜRELİ ARTACAK Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Ancak bu artışın kalıcı olmayacağı, özellikle yağışla birlikte bazı bölgelerde yeniden düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara'da zaman zaman kuzeyden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor.