Valilik ve MGM'den ortak uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara başta olmak üzere birçok bölgede yağış beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış ve çığ riski uyarısı yapıldı. İstanbul’da ise akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışın çarşamba günü yer yer etkisini artırması öngörülüyor.
Yapılan tahminlere göre Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer, ani su baskını, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
DOĞU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda erimeye bağlı risklerin arttığına dikkat çekilirken, bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olması istendi.
SICAKLIKLAR KISA SÜRELİ ARTACAK
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Ancak bu artışın kalıcı olmayacağı, özellikle yağışla birlikte bazı bölgelerde yeniden düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.
- Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara'da zaman zaman kuzeyden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ AKŞAM BAŞLIYOR
İstanbul Valiliği, kent genelinde bu akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkili olacağını duyurdu. Açıklamaya göre yağışın çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- Yağışlı havanın perşembe sabah saatlerinde kenti terk edeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK DÜŞECEK, BACA GAZI UYARISI YAPILDI
Valilik, çarşamba günü sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceğini, cuma günü ise yeniden normale döneceğini bildirdi.
Öte yandan özellikle akşam ve gece saatlerinde etkili olması beklenen güneyli rüzgarlar nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.