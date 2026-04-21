Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk durağı Şanlıurfa

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, ilk durağı Şanlıurfa’da; 25 Nisan–3 Mayıs tarihleri arasında konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle düzenlenecek. Üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapan, insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa, festival süresince tarihi mirası, güçlü kültürel dokusu ve zengin mutfağıyla ziyaretçilere çok yönlü bir kültür-sanat deneyimi sunacak.

Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle ülkemizin en önemli medeniyet merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da başlayacak festivalin müjdesini vererek şunları kaydetti: "2021 yılında Beyoğlu'nda başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali, bugün 7 bölgede 26 şehre yayılan güçlü bir kültür hareketine dönüştü. Şimdi ise Şanlıurfa'da Kültür Yolu Festivali ile insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden birine ev sahipliği yapan bu kadim şehrin zengin mirasını kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Şanlıurfa; konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere ve sahne performanslarına uzanan geniş bir içerikle sanatın tüm disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Şanlıurfa'nın güçlü kültürel dokusu ve eşsiz gastronomisi de festival süresince daha görünür hale gelecek."

SERGİLERLE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN SANAT YOLCULUĞU

Şanlıurfa, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, birbirinden özel sergilere ev sahipliği yapacak. Şehrin farklı noktalarına yayılan sergiler, tarih, sanat ve kültürel mirası bir araya getirerek her yaştan sanatseveri ağırlayacak.

2025 yılının "Aile Yılı" temasından ilhamla hazırlanan "Hâne" sergisi; aile, yuva ve nesiller arası bağları geleneksel İslam sanatlarının estetik diliyle ele alacak. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda ziyaretçilerle buluşacak sergide; 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip, 6 tarihi hat eseri, dijital eserler, geometrik desenlerden oluşan kandiller ve mermer işleme celî sülüs eser yer alacak.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak bir diğer sergi de Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihi mirası ziyaretçilerle buluşturan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi olacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide, İstanbul'daki önemli müze koleksiyonlarından seçilen Hüsn-i hat levhaları, Kâbe örtüleri, surre alaylarına ait eserler ve Kur'an-ı Kerim nüshalarından oluşan 57 eser yer alacak.

"Yaşayan Miras: Şanlıurfa Sergisi"nde ise, Hüsn-i hat, kaligrafi, tezhip, minyatür, katı, çini, cilt, seramik, porselen, ebru, ahşap işleri, sedef işleri, metal işleri, dokuma işleri, işlemeler, halı, kilim, tesbih, taş baskı, lüle taşı, taş işleri, bez bebek ve enstrüman yapımı gibi pek çok sanat ve zanaat unsuru bir araya getirilerek Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşturulacak.

Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'nda yer alan "Pastelden Tarihe: Şanlıurfa Neolitik Dönemin Sanatla Yeniden Yorumu" sergisinde, lise öğrencilerinin Göbeklitepe, Karahantepe ve Nevali Çori gibi merkezlerden çıkan eserlerden ilham alarak hayata geçirdiği figürler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ŞANLIURFA'DA ÜNLÜLER GEÇİDİ

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında şehrin farklı noktalarında düzenlenecek konser ve sahne performansları, müzikseverlere zengin bir program sunacak.

Festival programında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Haluk Levent, Murat Boz, Betül Demir, Sinan Akçıl, Tuğçe Kandemir, Kıraç, Ceylan, Sagopa Kajmer ve Alişan sahne alacak.

"İlgi Okulları 90 Kişilik Dev Orkestrası" pop konserinde genç yetenekler; dinleyicilere enerjik bir sahne performansı sunacak. Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi Reji Kilisesi'nde gerçekleştirilecek "İki Mızrap Bir Ses" projesi kapsamında, 19. ve 20. yüzyıl bestecilerine ait unutulmaya yüz tutmuş eserler yeniden seslendirilecek. Aynı mekanda sahne alacak "Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu" ise Anadolu ezgilerini çağdaş çoksesli koro anlayışıyla yorumlayacak. Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek "Urfa Ahengi Sıra Gecesi", Şanlıurfa'nın köklü müzik ve sohbet geleneğini sahneye taşıyacak. "Eyyübiye H.E.M Korosu Hüseyni Türküler Konseri"nde ise Türk halk müziğinin seçkin eserleri Hüseyni makamının duygusal derinliğiyle icra edilerek sanatseverlerle buluşturulacak.

Festival programı kapsamında "Ozanların İzinde Aşıkların Yolunda: Opera Anadolu'da" başlıklı eser, Anadolu'nun köklü müzik geleneğini evrensel sahne diliyle yorumlayacak. Türkiye'nin yedi bölgesinden seçilen yedi ozana ait eserler, operatik vokal tekniği ve özgün müzikal düzenlemelerle yeniden hayat bulacak.

FESTİVALDE GASTRONOMİK YENİLİK

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen "Lezzet Noktası" projesi ile ziyaretçilere kentin gastronomik kimliğini doğrudan deneyimleme imkanı sunulacak. Lezzet Noktası seçkisi, gastronomi alanında Türkiye'nin önde gelen şefleri ve kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulu tarafından belirlenecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'da Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 33 restoran, kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan kapsamlı bir gastronomi rotası sunacak. Şanlıurfa'da gastronomi programına ev sahipliği yapacak şef Ömür Akkor kentin gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacak.

SÖYLEŞİ VE ATÖLYELERLE ZENGİNLEŞEN FESTİVAL

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilecek "Yaşayan Miras Söyleşisi: Mırra", kentin önemli somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan mırra geleneğini ele alacak. Aynı mekandaki konferans salonunda düzenlenecek "Müzelik Sohbetleri" programında ise Şanlıurfa Kalesi, Harran, Soğmatar ve Şuayb şehri kazıları konuşulacak. Yazar Kaan Murat Yanık, Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Dünyasızlar" söyleşi ve imza etkinliğinde okurlarıyla buluşacak. Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Divan Edebiyatında Urfalı Bir Üstad: Şair Nabi" söyleşisinde ise Şair Nabi'nin edebi kişiliği ve divan edebiyatındaki yeri ele alınacak. Şanlıurfa Mevlânâ Külliyesi'nde gerçekleştirilecek "Şanlıurfa Mevlânâ Külliyesi Mevlevi Mukabelesi", şiir dinletisi ve sema gösterisiyle izleyicilere huzur dolu bir atmosfer sunacak.

DOĞA VE KEŞİF DOLU ETKİNLİKLER

Fotoğraf tutkunlarına yönelik düzenlenecek "FotoMaraton Şanlıurfa" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde, festival süresince belirlenen temalar doğrultusunda gerçekleştirecekleri çekimlerle yarışacak.

Bozova/Çatak'ta düzenlenecek "Kano" etkinliği, "Şehir içi Bisiklet Turu", "Takoran Vadisi Doğa Yürüyüşü", "Neolitik İnsanın İzinde 12.000 Yıllık Hikâye: Taş Tepeler Yürüyüşü" katılımcılara farklı deneyimler sunacak.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE DOLU GÜNLER

Festival boyunca Şanlıurfa, çocuklara oyun, sanat ve keşif dolu unutulmaz anlar yaşatacak. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark'ta kurulacak "Çocuk Köyü"; renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri ve oyun alanlarıyla miniklerin buluşma noktası olacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.