Nevzat Bahtiyar’ın oğlundan silah savunması: Can güvenliğimiz yok

Narin Güran davasında tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar, adliye çevresinde silahla yakalanmasının ardından mahkemede kendisini savundu. Güran ailesinin baskı ve tehditleri nedeniyle can güvenliklerinin tehlikede olduğunu iddia eden Bahtiyar’ın savunması, davadaki gerilimi tırmandırdı.

Narin Güran davasında hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından kararın bozulması sonrası yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu, duruma günü adliye çevresinde silahla yakalanıp tutuklandı.

ASAYİŞ EKİPLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Karar duruşmasının yapıldığı 16 Nisan'da motosikletli asayiş ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı kıskaca aldı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinler doğrultusunda araçta arama yapıldı. Arama sonucunda polis ekipleri Nevzat Bahtiyar'ın oğlunun bulunduğu araçta iki tabanca ve ve şarjör ele geçirdi.

"GÜRAN AİLESİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORUZ"

Olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim Bahtiyar "Babam cezaevinde olduğundan ailemi ve kendimi korumak silah bulundurma ihtiyacı hissettim. Narin Güran'ın ailesi tarafından ben ve ailem sürekli tehdit ediliyoruz." ifadesini kullandı.



Araçta ele geçirilen silahı bir yıl önce aldığını beyan eden İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinden tehditler geldikten sonra silahı temin ettiğini de belitti.

TUTUKLANDI



İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemece 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklandı.