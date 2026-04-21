Mersin’de skandal görüntü! Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı olduğu iddiası, vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, ilgili kurumlar da vakit kaybetmeden harekete geçti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol ekipleri söz konusu işletmede denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde işletmenin Gıda Hijyeni Yönetmeliği'ne aykırı hareket ettiği tespit edildi. Bu kapsamda 5996 sayılı Kanun gereğince işletmeye 52 bin 801 TL idari para cezası kesildi.

HİJYEN KURALLARINA UYMAYAN İŞLETMEYE CEZA

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, "Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmede dökme olarak satılan pirinçte 'kedi dışkısı' olduğu yönündeki sosyal medyada yayınlanan görüntüye istinaden, ilgili işletmeye, Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda Gıda Hijyeni Yönetmeliği kurallarına uymadığı gerekçesiyle 5996 sayılı Kanun kapsamında 52 bin 801 TL idari para cezası uygulanmış olup, sonrasında uygun satış ortamı oluşturulmuştur. Güvenilir gıdaya ulaşmak adına, Alo 174 Gıda İhbar Hattı ile Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması üzerinden tüm vatandaşlarımız ihbar ve şikayetlerini her zaman Bakanlığımıza iletebilirler. Kamu sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşılması adına bakanlığımız tavizsiz ve aralıksız denetimlerine devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.