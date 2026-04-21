Korkunç gerçek ortaya çıktı! Hollandalı 2 kardeş Fatih'te otelde ölü bulunmuştu

Böcek ailesi

BÖCEK AİLESİ İPUCU OLDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım 2025 tarihinde otelin 301 numaralı odasından alınan numuneler Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Böcek ailesinin kaldıkları odanın ilaçlanma sonucu ölmesi, üzerine iki Hollandalı çocuğunda bu yüzden ölme ihtimali üzerinde duruldu.

ALÜMİNYUM FOSFİT TESPİT EDİLDİ

Gönderilen bulgularda Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. İnceleme sonucunda oda da elde edilen bulgularda son derece tehlikeli bir kimyasal olan alüminyum fosfit, yani fosfin tespit edildi. Bu kimyasal maddenin özellikle haşere ilaçlamalarında kullanılması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine soruşturma başlattı.

SORUŞTURMANIN YÖNÜ İLACA DÖNDÜ

Soruşturmanın yönü bu bulguyla birlikte tamamen değişti. Geçmişe yönelik yapılan çalışmalarda Hollandalı turistlerin kaldığı otel odasında da haşere ilaçlaması yapıldığı tespit edildi. Bu bilgide soruşturmanın seyrini değiştirdi.