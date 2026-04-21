Korkunç gerçek ortaya çıktı! Hollandalı 2 kardeş Fatih'te otelde ölü bulunmuştu
İstanbul’da geçtiğimiz yıl gezmeye gelen Böcek ailesi kaldıkları otelde yapılan ilaçlama sonrası hayatlarını kaybetmişti. Bu olaydan birkaç ay önce otel odasında babaları tarafından ölü bulunan iki Hollandalı turistin de aynı şekilde böcek ilacı sonrası zehirlendikleri ortaya çıktı.
Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada 6 sanığın yargılanmasına başlandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4'ü tutuklu 5 sanık ile tarafların avukatları ve hayatını kaybeden Böcek ailesinin yakınları katıldı.
Tutuklu 1 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.
Duruşmaya tutuklu sanıkların kimlik tespitiyle başlandı.
HOLLANDALI 2 KARDEŞ DE OLAYDAN BİR KAÇ AY ÖNCE AYNI KADERİ YAŞAMIŞ!
İstanbul Fatih Saraç İshak Mahallesi'nde 22 Ağustos 2025 günü meydana gelen olayda 17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf ile 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani hayatını kaybetti. Aynı odada bulunan babaları Rashid Mohammed Ajoeb ise ağır şekilde etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
TAKSİM'DE DÖNER YEMİŞLERDİ
Ailenin 18 Ağustos'ta Türkiye'ye giriş yaptığı, 19 Ağustos'ta Fatih'teki otele yerleştiği öğrenildi. Olaydan bir gün önce Beyoğlu'nda yemek yiyen aile, gece otele döndü. Sabah saatlerinde çocuklarını hareketsiz bulan baba durumu yetkililere bildirdi. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.