Kahramanmaraş merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 45 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 45 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 15 Ocak tarihinde başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, Tekirdağ ve İstanbul'da toplam 49 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

YAKLAŞIK 13 BİN ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda 12,639 adet sentetik ecza hapı, 314,08 gram bonzai, 2,25 gram kağıda emdirilmiş bonzai, 285,42 gram metamfetamin, 84,36 gram bonzai hammaddesi, 8 adet ecstasy ve 4 adet captagon hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları, 5 tabanca, 4 pompalı tüfek ve 3 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin TL ele geçirildi.

60 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI



Soruşturma kapsamında toplam 60 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 45 kişi gözaltına alındı. 11 şüphelinin hâlihazırda tutuklu olduğu, 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.