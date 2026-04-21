İzmir'de taksi şoförü cinayetinin iddianamesi kabul edildi

İzmir'in Konak ilçesinde, bindiği taksinin şoförünü tabancayla öldürüp, ardından aracını gasp ederek içerisinde uyuşturucu partisi veren şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Hakkında müebbet ve 19 yıla kadar hapis cezası talep edilen zanlı, 23 Haziran günü yargılanmaya başlayacak.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Konak ilçesinde 9 Mart tarihinde meydana gelen olaya ilişkin incelemesini tamamladı. Taksi şoförü Deniz Örer'in, aracına müşteri olarak aldığı Doğuş Meşe (24) tarafından tabancayla öldürülmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verildi.



CEZA TALEPLERİ NETLEŞTİ



Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Doğuş Meşe hakkında istenen cezalar yer aldı. Şüpheli şahıs hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca zanlının gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıla, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan ise 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendiği kaydedildi.



HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK



Cinayet ve gasp suçlamalarıyla yargılanacak olan sanık Doğuş Meşe, 23 Haziran tarihinde hakim karşısına çıkacak.