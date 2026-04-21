Görenler gözlerine inanamadı! Balkon değil müstakil cephanelik
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir vatandaşın evinin balkonuna astığı "eşyalar", görenleri hayrete düşürürken emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Çamaşır asar gibi balkona tüfek, tabanca, balta ve kılıç asan şahıs, polis baskınıyla gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde müstakil bir evin balkon kısmında, gözle görülür vaziyette silah ve farklı eşyalar sergilendiği bilgisini alan polis ekipleri eve giderek çalışma başlattı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 17 Nisan tarihinde söz konusu eve gidildiğinde; 1 adet tüfek, 2 adet tabanca, balta ve kılıcın çamaşır gibi balkonda asılı olduğu görüldü.
Yaptığıyla hayrete düşüren şüpheli B.A. yakalandı ve hakkında gerekli işlemler yapıldı.