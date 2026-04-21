Görenler gözlerine inanamadı! Balkon değil müstakil cephanelik

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir vatandaşın evinin balkonuna astığı "eşyalar", görenleri hayrete düşürürken emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Çamaşır asar gibi balkona tüfek, tabanca, balta ve kılıç asan şahıs, polis baskınıyla gözaltına alındı.