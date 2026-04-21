Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 şüpheli yakalandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kopya düzeneği bulunan 4 kişi yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdağmadeni e-sınav merkezinde İ.T. ve F.C.T. isimli şahısların ehliyet sınavına kopya düzeneği ile gireceğini tespit etti. Şüpheliler, üzerlerinde kopya çekme amaçlı bulunan telefon ve kablosuz kulaklıkları emniyet ekiplerine teslim etti.



Kopya düzeneğini temin eden şahıslar M.B. ve M.D. yakalandı. 4 şüpheliye ait kopya çekilmek üzere kullanılan 5 adet cep telefonu ve 2 adet kablosuz kulaklık ele geçirildi.



Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

