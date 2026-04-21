Bursa'da yola aniden çıkan araç kazaya yol açtı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şefik Ç. (20) idaresindeki 16 BFK 092 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkan Talha Ş. (20) yönetimindeki 16 AKV 910 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki esnaf tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.