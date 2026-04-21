Bunalıma giren genç evi ateşe verdi!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde psikolojik bunalıma girdiği öne sürülen 28 yaşındaki bir genç, ailesi evde yokken yaşadığı daireyi ateşe verdi. Yatağı tutuşturarak evi dumanlar içinde bırakan genç, itfaiye ve polis ekiplerinin balkondan yaptığı nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

Olay dün akşam 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi 2010 sokak üzerindeki 2 katlı binanın üst katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir bunalımda olan Abdullah C. (28), ailesi evde olmadığı sırada odadaki yatağı ateşe verdi.

Duman kokularını alan diğer komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ve polis ekipleri, balkondan merdiven yardımıyla içeri girdi. Dumanların içinde Abdullah C. 'ye ulaşan ekipler, genç adamı dışarıya çıkardı.