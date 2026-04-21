23 Nisan'da ziyaret edilebilecek gemilerin tam listesi

Türk Deniz Kuvvetleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu denizlerde ve limanlarda halkla iç içe kutlamaya hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, anlamlı günün ruhuna uygun olarak tam 23 gemi, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 23 farklı limanında demirleyerek ziyaretçilerini ağırlayacak.

Denizcilik kültürünü aşılamak ve donanmanın gücünü yakından tanıtmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte, vatandaşlar modern savaş gemilerini gezme ve denizcilerle bir araya gelme fırsatı bulacak.

ZİYARET SAATLERİNE DİKKAT: KAPILAR 10.00'DA AÇILIYOR

Bayram kutlamaları kapsamında limanlara yanaşacak olan dev yüzer platformlar, belirli bir program dahilinde halkın ziyaretine sunulacak. Hem çocuklar hem de yetişkinler için eşsiz bir deneyim sunacak olan ziyaret programının saatleri netleşti:

Açılış Saati: 10.00

Kapanış Saati: 17.00

Yetkililer, limanlardaki yoğunluk ihtimaline karşı vatandaşların ziyaretlerini bu saat aralığına göre planlamalarını tavsiye ediyor.

KUZEYDEN GÜNEYE 23 LİMANDA DEV BULUŞMA

Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Yavru Vatan'a kadar uzanan geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek liman ziyaretleri, donanmanın her bir köşede bayrak dalgalandırmasını sağlayacak. 23 Nisan günü gemilerin demirleyeceği o limanlar ise şunlar:

Bölge Ziyaret Edilecek Limanlar Karadeniz Sürmene, Trabzon, Sinop, Karadeniz Ereğlisi, İğneada Marmara & Boğazlar Dolmabahçe (İstanbul), İzmit, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale Ege & Adalar Gökçeada, Foça, İzmir, Bodrum Akdeniz Marmaris, Aksaz, Fethiye, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun KKTC Girne, Gazimağusa

DONANMANIN GÜCÜ ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

Bu özel etkinlik sadece bir gemi ziyareti olmanın ötesinde, çocukların milli savunma araçlarını yakından tanıması ve bahriyeli olma hayallerini pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Gemilerde görevli personel, ziyaret süresince vatandaşlara gemilerin teknik özellikleri ve Deniz Kuvvetleri'nin faaliyetleri hakkında bilgi verecek.

Limanlarda yaşanacak bu gurur tablosu, 23 Nisan coşkusunu karadan denizlere taşıyarak bayramı tüm Türkiye genelinde unutulmaz kılacak.