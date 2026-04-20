Haberler Yaşam Haberleri Muratpaşa’da gizemli ölüm! LED ekranın içinden ceset çıktı

Muratpaşa’da gizemli ölüm! LED ekranın içinden ceset çıktı

Antalya Muratpaşa'daki Serdengeçti Parkı'nda, dev LED ekranın metal ayakları içinde çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık bir ay önce öldüğü tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, çevreye yayılan ağır koku üzerine yapılan ihbarla ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılarak ceset morga kaldırıldı.