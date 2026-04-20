"Havva'yı öldürdüm, cesedi alın" dedi: 17 bıçak darbesi alan anne ölü numarasıyla kurtuldu

Mersin’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.Ç. tarafından kızıyla birlikte parka çağrılan 3 çocuk annesi Havva Ç., dönüş yolunda pusuya düşürülerek 17 yerinden bıçaklandı. Kan donduran olayda, saldırganın ailesini arayıp "Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın" dediği ortaya çıktı. Ölü numarası yaparak hayatta kalan genç kadın, yaşadığı kabus dolu anları ve 9 yıllık şiddet sarmalını tüm çıplaklığıyla anlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 33 yaşındaki M.Ç., kızını görme bahanesiyle 27 yaşındaki eşi Havva Ç. ve çocuğunu parka davet etti. Parkta bir süre vakit geçirdikten sonra eve dönüş yoluna geçen aile, tenha bir sokağa girdiğinde M.Ç.'nin saldırısına uğradı. Elindeki bıçakla eşine saldıran gözü dönmüş koca, 4 yaşındaki kızının gözleri önünde Havva Ç.'yi 17 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın, yere yığılarak ölü numarası yaptı.

"HAVVA'YI ÖLDÜRDÜM, GİDİN CESEDİNİ ALIN"

Hastanede tamamlanan tedavisinin ardından baba ocağına sığınan Havva Ç., yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"25 Mart'ta kızını görmek maksadıyla bizi parka çağırdı. Parkta her şey normaldi ancak dönüşte, tenha bir sokakta bana bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesiyle yere yığıldım. Akciğerlerim zarar gördü, sağ kolumu kullanamaz hale geldim. Beni öldü zannederek olay yerinde bıraktı. Zaten ailesini arayıp 'Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın' demiş. 9 yıllık evliliğimiz boyunca birçok şiddet olayı yaşadım. Daha önce de bıçaklandım, kolumu kırdı, burnumu kırdı. Ailemin evini yakmaya çalıştı. Hem benim hem ailemin hem de çocuklarımın can güvenliği yok. Psikolojim bozuldu, geceleri uyuyamıyorum."

"KIZIMIN ÇIĞLIKLARI HALA KULAKLARIMDA"

Saldırgan eşinin daha önce babasının evini yaktığını ve bu suçtan sadece 40 gün cezaevinde kalıp çıktığına dikkat çeken Havva Ç., eşinin planlı hareket ettiğini şöyle dile getirdi:

"Defalarca cezaevine girdi ama hiç değişmedi. Son buluşmamızda beni kandırdı. 'Ben iyiyim' diyordu. Hatta 'İstesem 2 dakika içinde çıkar, seni öldürür yine cezaevine yatarım ama böyle bir planım yok' diyerek bana sahte bir güven verdi. Ancak bunların hepsi bir planmış. Tüm bunları 4 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde yaptı. Kızımın 'anne' diye çığlıkları hala kulaklarımda. Çok korkuyorum, geceleri yatamıyorum. Çıkarsa yine bana, çocuklarıma ve aileme zarar verebilir."

9 YILLIK ŞİDDET SARMALI VE ADALET ARAYIŞI

Evliliği boyunca çocukları için her türlü zorluğa katlandığını belirten Havva Ç., eşinin alkol ve madde bağımlılığı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de defalarca bıçakladı, kolumu ve burnumu kırdı, başımı yardı. Bunların hepsine çocuklarım için katlandım ama artık katlanacak gücüm kalmadı. Alkol ve madde kullandığında bana daha çok saldırıyordu. 9 yıl boyunca bana adeta kabus hayatı yaşattı. Şimdi tek bir isteğim var; o şahsın en ağır cezayı alması."

Olayın ardından polis tarafından yakalanarak tutuklanan M.Ç. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.