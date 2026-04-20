Bu hafta hava nasıl olacak? Yeni yağış sistemi tüm Türkiye'yi saracak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye yeni haftaya geniş çaplı yağışlı sistemle giriyor. Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde etkisini artıracak yağışların bazı illerde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, yüksek kesimlerde kar ve çığ riski öne çıkıyor.

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da ise yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle şu illerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor:

  • Elazığ
  • Tunceli
  • Bingöl
  • Hatay
  • Osmaniye
  • Kilis
  • Adıyaman

Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde kuvvetini artırıyor. (Fotoğraf: İHA)

YÜKSEK KESİMLERDE KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Bu bölgelerde bir diğer kritik risk ise çığ tehlikesi. Özellikle eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ riski devam ediyor.

SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesinde düşüşe bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

SICAKLIKLAR BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar normaller civarında seyredecek.

Haftalık hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

RÜZGAR GENELDE HAFİF, YER YER ORTA KUVVETTE

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar görülebilecek.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI: SEL, DOLU VE HORTUM RİSKİ

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde şu risklere karşı dikkatli olunması istendi:

  • Ani sel ve su baskını
  • Yıldırım
  • Yerel dolu yağışı
  • Ulaşımda aksamalar
  • Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına
  • Hortum riski

20 Nisan sarı kodlu iller listesi (Fotoğraf: MGM)

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin yayımladığı sarı kodlu uyarı kapsamındaki iller şu şekilde:

İl Bölge
Batman Güneydoğu Anadolu
Bingöl Doğu Anadolu
Bitlis Doğu Anadolu
Diyarbakır Güneydoğu Anadolu
Elazığ Doğu Anadolu
Hatay Akdeniz
Mardin Güneydoğu Anadolu
Osmaniye Akdeniz
Siirt Güneydoğu Anadolu
Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu
Şırnak Güneydoğu Anadolu
Tunceli Doğu Anadolu

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ SÜRECEK

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci'ye göre yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Haftanın ilk günlerinde yağışlar doğu bölgelerde yoğunlaşırken, ilerleyen günlerde sistem batıya doğru genişleyecek.

Uzmanlar, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı uyarıyor. (Fotoğraf:AA)

GÜN GÜN HAVA DURUMU

Pazartesi

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak bekleniyor. Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

Salı

Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış devam edecek. Aynı gün Marmara'dan yeni bir yağışlı sistem yurda giriş yapacak.

Çarşamba

Yağışlı sistem genişleyerek Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in büyük bölümünde etkili olacak.

Perşembe

Yağışların ülke genelinde sürmesi bekleniyor.

5 günlük Türkiye geneli hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul

Hafta başında parçalı bulutlu hava hakim olacak. Salı ve çarşamba günü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 17 dereceye kadar çıkıp hafta ortasında 13 dereceye kadar düşecek.

Ankara

Başkentte pazartesi parçalı, salı çok bulutlu, çarşamba ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların 15-17 derece aralığında olması öngörülüyor.

İzmir

Pazartesi ve salı parçalı bulutlu hava etkili olacak. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların 22-24 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

20 Nisan Pazartesi hava durumu haritası (Fotoğraf: MGM)

20 NİSAN TÜRKİYE GENELİNDE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölge Genel Durum İl Sıcaklık Detay
Marmara Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Sabah ve gece pus/sis Çanakkale 20°C Az bulutlu
Edirne 24°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 18°C Parçalı ve çok bulutlu
Sakarya 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Ege Az bulutlu, iç kesimler parçalı ve çok bulutlu Afyonkarahisar 16°C Parçalı ve çok bulutlu
Denizli 20°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 23°C Az bulutlu
Muğla 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak Antalya 23°C Parçalı ve çok bulutlu
Burdur 19°C Parçalı ve çok bulutlu
Hatay 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli
Adana 23°C Kuzey ve doğusu sağanak
İç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, Sivas doğusu yağışlı Ankara 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 17°C Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri 13°C Parçalı ve çok bulutlu
Konya 14°C Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, pus ve sis etkili Bolu 16°C Parçalı ve çok bulutlu
Düzce 19°C Parçalı ve çok bulutlu
Kastamonu 13°C Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 13°C Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak. Yükseklerde kar, çığ riski Amasya 16°C Parçalı bulutlu
Rize 12°C Sağanak yağışlı
Samsun 15°C Parçalı bulutlu
Trabzon 12°C Sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Çok bulutlu ve yağışlı. Güneydoğu kesimlerde kuvvetli yağış, yükseklerde kar ve çığ riski Erzurum 8°C Yağmur, yüksekleri karla karışık
Kars 10°C Yağmur, yüksekleri karla karışık
Malatya 16°C Yağmur ve sağanak
Van 13°C Yağmur, yüksekleri karla karışık
Güneydoğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yer yer kuvvetli Diyarbakır 17°C Kuvvetli sağanak
Gaziantep 16°C Kuvvetli sağanak
Siirt 15°C Kuvvetli sağanak
Şanlıurfa 17°C Güneyinde kuvvetli sağanak

