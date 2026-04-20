Bu hafta hava nasıl olacak? Yeni yağış sistemi tüm Türkiye'yi saracak

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da ise yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle şu illerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor:

Elazığ

Tunceli

Bingöl

Hatay

Osmaniye

Kilis

Adıyaman

Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri riskli bölgeler arasında yer alıyor.