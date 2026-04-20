Bu hafta hava nasıl olacak? Yeni yağış sistemi tüm Türkiye'yi saracak
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye yeni haftaya geniş çaplı yağışlı sistemle giriyor. Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde etkisini artıracak yağışların bazı illerde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, yüksek kesimlerde kar ve çığ riski öne çıkıyor.
Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da ise yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle şu illerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor:
- Elazığ
- Tunceli
- Bingöl
- Hatay
- Osmaniye
- Kilis
- Adıyaman
Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri riskli bölgeler arasında yer alıyor.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Bu bölgelerde bir diğer kritik risk ise çığ tehlikesi. Özellikle eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ riski devam ediyor.
SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesinde düşüşe bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
SICAKLIKLAR BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar normaller civarında seyredecek.
RÜZGAR GENELDE HAFİF, YER YER ORTA KUVVETTE
Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar görülebilecek.
METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI: SEL, DOLU VE HORTUM RİSKİ
Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde şu risklere karşı dikkatli olunması istendi:
- Ani sel ve su baskını
- Yıldırım
- Yerel dolu yağışı
- Ulaşımda aksamalar
- Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına
- Hortum riski