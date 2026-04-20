Beton mikseri şarampole yuvarlandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan beton mikseri şarampole yuvarlandı.
Kaza İnegöl'ün kırsal Karalar mahallesinde meydana geldi. Sürücü Gökmen Ç. (45) Yönetimindeki 16 SJZ 38 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Araçta mahsur kalan sürücü, ön camı kırılarak kurtarıldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.