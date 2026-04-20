Belediye garajında korkunç cinayet! Tüfekle vurularak öldürüldü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | DHA
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde belediye çalışanı Celil Yazıcı, husumetlisi tarafından çıkan tartışmada tüfekli saldırıya uğradı. Belediye garajında yaşanan olayda saldırgan olay yerinden kaçarken, Yazıcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de gece saatleri Karakeçili Belediyesi'nin garajında personel Celil Yazıcı ve husumetlisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A. yanında getirdiği tüfekle Yazıcı'ya ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI PERSONEL KURTARILAMADI
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karakeçili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yazıcı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hastanede oluşan kalabalık dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.