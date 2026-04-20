2443 rakımda kar mesaisi

Ekipler Erzurum'un Tekman ilçesi Yalınca Mahallesi Eğriçayır Mezrası'nın karla kapalı yolunu açmak için iki günlük mesai harcadı. Zaman zaman 5 metreyi bulan kar yüksekliği çalışmaları zorlaştırıyor.

Ülkemizin bir çok yerinde artık bahar iyiden iyiye etkisini gösterirken, Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. 2 bin 443 rakımlı Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Eğriçayır Mezrasının kapalı olan yolunu Erzurum Büyükşehir Belediye Tekman Kırsal Hizmetler ekibi tarafında açıldı. İlçe merkezine 44 km ve Yalınca köyüne 7 km olan Eğriçayır Mezrasının yolunda iş makinesiyle çalışma yapan operatör Vedat Gürbüz yoğun kar ve tipi nedeni yer yer 5 metreyi aşan karı iki günde bitirdi.



Gürbüz, "Yalınca Mahallesine 7 km olan Eğriçayır Mezrası aşırı kar nedeni ile iki günde ancak bitirdim. Bu yıl kar yağışı çok fazla oldu. Hele hele yüksek kesimlerde daha da fazla kar yağışı oldu. Bu da iş makinalarını zor durumda bıraktı. Ama her şeye rağmen bizler işimizi büyük gayretlerle yaptık ve yapıyoruz" dedi.