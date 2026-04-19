Nevşehir'de kontrolden çıkan minibüs refüje çarpıp karşı şeride geçti: 1 yaralı

Nevşehir'de aşırı yağış ve dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, orta refüjde bulunan 5 ağaca ve trafik lambası direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 FE 326 plakalı minibüsün sürücüsü Eyüp A., seyir halindeyken aşırı yağış ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, orta refüjde bulunan 5 ağaca ve trafik lambası direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.